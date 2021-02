Pierre Palmade : Son père mort tragiquement quand il avait 8 ans, il en a longtemps voulu à sa mère

Difficile d'oublier une telle épreuve. Quand il n'avait que 8 ans, Pierre Palmade a dû faire face à la mort de son père. Et le comédien n'a pas vraiment pu faire son deuil depuis. La faute à sa mère ? C'est ce qu'il a longtemps conservé en mémoire. "C'était un bon père qui avait de l'admiration et de l'amour pour ses enfants, se souvenait-il dans les colonnes du journal Le Monde en 2019. Mon Dieu, que cela me manque ! Il était obstétricien, chef de clinique, c'était le docteur Palmade. J'étais fier, et je suis toujours fier de dire que mon père était médecin, et ma mère professeure." C'est pourtant sa conscience professionnelle qui aura, involontairement, provoqué son décès.

Je lui en veux un peu maintenant

Une nuit, le père de Pierre Palmade s'en est allé pour une urgence médicale. Parti en vitesse pour un accouchement, il est mort dans un accident de voiture. C'est alors que son épouse a pris une décision : ses trois enfants, Pierre et ses deux soeurs, n'assisteraient pas aux funérailles. "Elle trouvait trop violent que nous réalisions cette disparition, expliquait. Donc elle a voulu conserver une sorte de déni, un flou. Très longtemps, j'ai trouvé formidable qu'elle ait voulu nous protéger de cette tristesse. Mais comment rester dans l'attente du retour de quelqu'un qui ne reviendra pas ? Je lui en veux un peu maintenant, car je sais que de ne pas faire le deuil a eu des incidences malheureuses sur nous."

Je me suis effondré en larmes

Aujourd'hui, Pierre Palmade a 52 ans. Il n'a jamais pu dire au revoir à son père... mais a dû faire avec les moyens du bord. Lui qui a connu tant de déboires à cause de ses addictions à la drogue et à l'alcool a entamé, en 2019, une guérison de l'âme et de l'esprit loin de la France. "J'étais en cure de désintoxication en Angleterre, le thérapeute m'a demandé d'écrire une lettre à mon père, et en la lisant à haute voix, je me suis effondré en larmes", racontait-il, récemment, au magazine Gala. Pour survivre à ce drame, Pierre Palmade avait sans le vouloir enfoui sa douleur tout au fond de son être. Il y a deux ans, pour l'apaiser sans doute, il a même son autobiographie à celui qui lui a donné la vie, en l'intitulant Dites à mon père que je suis célèbre...

Retrouvez Pierre Palmade dans le téléfilm "Le grand restaurant" sur M6, le 3 février 2021.