Pierre Perret : Les cadeaux coquins qu'il a reçus après l'un de ses tubes

Pierre Perret a marqué toute une génération avec ses tubes, parmi lesquels Le Zizi. Invité dans Vivement dimanche le 12 juillet 2020, sur France 2, le chanteur de 86 ans a fait une confidence amusante à son ami, le présentateur Michel Drucker.

L'animateur de 77 ans et Pierre Perret sont très amis. Michel Drucker a donc déjà eu la chance de se rendre dans sa maison située à Nangis, en Seine-et-Marne. Et il y a fait des découvertes surprenantes. En 1975, l'artiste avait sorti la fameuse chanson Le Zizi. "Tout tout tout, vous saurez tout sur le zizi. Le vrai, le faux, le laid, le beau, le dur, le mou gui a un grand cou. Le gros touffu, le p'tit joufflu, le grand ridé, le mont pelé. Tout tout tout tout, je vous dirai tout sur le zizi", chantait-il notamment. Afin de lui faire savoir qu'ils aimaient ce titre, ses fans lui ont envoyé... des sexes.

"Un jour, je suis venu passer la journée chez toi. Tu m'as ouvert un tiroir et j'ai vu des centaines de zizis tricotés", a confié Michel Drucker. "J'en ai reçu de toutes sortes ! En laine, en tissu, en acier - prétentieux hein ?, en cuivre, en verre...", s'est ensuite amusé Pierre Perret. Ce n'est pas tout, il avait également reçu de nombreuses lettres qui prêtaient à confusion après la sortie de son tube. "Votre Zizi m'a ouvert les yeux ; votre Zizi a touché tous les membres de ma famille ; nous avons été fous de joie quand vous avez sorti votre Zizi ; avec maman, quand nous sommes tristes, nous sortons votre Zizi et ça va beaucoup mieux", ont notamment cité les acolytes.

Depuis, Pierre Perret a sorti de nombreux hits. Récemment, c'est sa chanson Les Confinis, dans laquelle il tacle avec humour le comportement des politiques et des médecins du petit écran pendant le confinement, qui a connu un grand succès. En un peu plus d'un mois, sa vidéo YouTube a été vue plus de 2 millions de fois. Actuellement, il prépare sa tournée Mes adieux provisoires qui débutera salle Pleyel à Paris, les 10 et 11 octobre 2020, ainsi qu'un livre sur sa grand-mère Anna.