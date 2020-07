Vivement dimanche : Pierre Perret dira tout à Michel Drucker

C'est devenu une habitude pour de nombreux téléspectateurs de France 2. Chaque dimanche après-midi, ils sont ravis de découvrir les confidences des invités de Michel Drucker, dans Vivement dimanche et Vivement dimanche prochain. Les inédits ont fait leur retour sur la chaîne le 24 mai dernier, peu de temps après l'annonce du déconfinement. Cette semaine, c'est un célèbre chanteur et un humoriste emblématique que le public découvrira.

Michel Drucker n'a pas fini de s'entretenir avec des personnalités, sur son célèbre canapé rouge. Si au départ, le présentateur de 77 ans souhaitait ne recevoir que des humoristes, il a changé d'avis en conviant des personnalités d'un autre milieu. Après Fanny et Tom Leeb ou Lisa Azuelos, c'est le grand Pierre Perret qui s'est installé près de lui pour évoquer ses nombreux projets. On imagine qu'il a fait allusion à sa chanson Les Confinis, dans laquelle il tacle avec humour le comportement des politiques et des médecins du petit écran pendant le confinement. La vidéo dévoilée sur YouTube a fait un véritable carton. Depuis le 9 juin dernier, ce sont plus de 2 millions de personnes qui ont visionné son clip. De quoi réchauffer le coeur de l'artiste de 86 ans qui ne s'attendait pas à un tel succès. S'il l'a écrite et dévoilée, ce n'était au départ que pour s'amuser.