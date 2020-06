Vivement Dimanche : Tom et Fanny Leeb réunis face à Claude Lelouch et sa belle

Chaque semaine, Michel Drucker reçoit du beau monde sur les célèbres canapés rouges de son émission Vivement dimanche, diffusée sur France 2. Dimanche 28 juin 2020, l'animateur de 77 ans recevra encore une fois plusieurs personnalités venues dévoiler de nouveaux projets.

Dès 14h20, les fidèles téléspectateurs de Vivement dimanche retrouveront à l'antenne un réalisateur français très connu : Claude Lelouch. Il évoquera très certainement son dernier film baptisé La Vertu des impondérables, tourné à Beaune (Côte-d'Or) avec un téléphone portable. Des images qui n'ont jamais pu être visionnées au cinéma puisqu'à sa date de sortie, les salles étaient toujours fermées pour cause de crise sanitaire liée au coronavirus. Le film a été diffusé en juin 2020 sur Canal+. Claude Lelouch n'a pas chômé durant ces dernières semaines. Le réalisateur a également tourné un court-métrage en Ferrari à Monaco. Mais la star du grand écran de 82 ans se racontera certainement puisqu'il prendra place face à l'animateur en compagnie de celle qui partage sa vie, Valérie Perrin. Enfin, le dessinateur Emmanuel Chaunu sera lui aussi de la partie.

Puis, dans la foulée, Michel Drucker recevra Tom Leeb et sa soeur Fanny Leeb, tous les deux fils et fille de Michel Leeb. En plus d'évoquer sa relation avec l'interprète de The girl I was, le chanteur saisira peut-être cette occasion pour revenir sur l'annulation de l'Eurovision 2020, compétition durant laquelle il devait représenter la France. Rappelons que Tom Leeb a essuyé plusieurs critiques lorsqu'il a annoncé qu'il ne pourrait pas assurer ce rôle pour l'édition 2021 du concours de musique européen.

En raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, certaines émissions ont pu reprendre leur tournage dans le respect des règles en vigueur. Ainsi, comme beaucoup d'autres, Vivement dimanche se fera sans public.

Rendez-vous dès 14h20 sur France 2 ce dimanche 28 juin 2020 afin de suivre Michel Drucker et ses invités dans Vivement Dimanche.