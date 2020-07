Vivement dimanche : Les filles de Marie Laforêt, Lisa et Debora, à l'honneur

En mars 2019, Lisa Azuelos sortait son film Mon bébé dans les salles obscures, un hommage à toutes les mamans qui voient leurs enfants quitter le nid après la fin de leurs études. Toujours dans cette idée, la réalisatrice a écrit le livre La Vie en ose chez Belfond, paru le 11 juin dernier. Il s'agit d'un roman qui se veut bienfaiteur et salvateur selon les premières critiques et qui raconte la vie du personnage Alice, laquelle tente de trouver de nouvelles perspectives dans son quotidien et de prendre dans un nouveau départ.

Lisa Azuelos est invitée à faire la promotion de l'ouvrage dans Vivement dimanche ce dimanche 5 juillet 2020. Michel Drucker sera servi du côté de la famille Marie Laforêtt puisqu'il recevra également la demi-soeur de Lisa Azuelos, Debora Kahn-Sriber. Nul doute que les deux femmes évoqueront ensemble la disparition de leur mère, décédée le 2 novembre 2019 après plusieurs mois de maladie.

En seconde partie, Michel Drucker retracera le parcours de Laurent Gerra, le célèbre imitateur qu'il connaît bien et qui officie sur RTL depuis 2007 entouré d'Yves Calvi et de Jade.

Alors que l'animateur de 77 voulait s'efforcer de ne recevoir sur son plateau que des humoristes depuis la reprise des tournages sans public après le confinement, il a visiblement dérogé à sa nouvelle règle pour la deuxième semaine consécutive. En effet, la semaine passée, il recevait la fratrie de chanteurs Fanny Leeb et Tom Leeb, ainsi que Claude Lelouch et son amoureuse Valérie Perrin.

Le dessinateur Emmanuel Chaunu, grand complice de Michel Drucker, sera lui aussi de la partie.

Rendez-vous dès 14h20 sur France 2 ce dimanche 28 juin 2020 afin de suivre Michel Drucker et ses invités dans Vivement dimanche.