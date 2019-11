Marie Laforêt : Ses dernières heures racontées par ses filles Lisa et Debora

C'est avec une tristesse immense que les Français ont dû lui dire au revoir. Morte le 2 novembre 2019, Marie Laforêt a eu droit à une ultime révérence, le jeudi 7, en l'église Saint-Eustache. Et c'est avec une émotion certaine que ses deux filles, Lisa Azuelos et Debora Delorme Kahn-Sriber, se sont souvenues de la mère, de la femme et du personnage. Car la belle artiste a su rester la même, elle qui "presque jusqu'à la fin, continuait à se maquiller".

Marie Laforêt n'est pas partie en solitaire. Autour d'elle, sa famille, ses filles, ses petits-enfants et son grand fils Jean-Medhi. L'occasion de rappeler à tous qu'avant d'être chanteuse, elle était une interprète, un puits d'émotion, une comédienne au talent vibrant. "Elle était d'une fantaisie et d'une drôlerie totale, raconte Debora dans les colonnes du magazine Elle. Je me souviens du jour où, à 8 ans, j'entends ma mère au téléphone hurlant à son mari de l'époque : 'Que tu me trompes avec Josiane, que tu me piques mes meubles, que tu me traites de pute, je m'en fous ! Mais que tu touches à mon pinard... alors ça... NON." Le sens des priorités, elle ne l'a jamais oublié.

Elle est partie sans angoisse

Alitée à l'hôpital en Suisse, à Genolier où elle résidait depuis des années, Marie Laforêt n'avait semble-t-il rien perdu de sa superbe. C'est avec fougue que, peu de temps avant de décéder, elle continuait de divertir son clan. "Il y a dix jours, elle nous a dit :'Oh là là, la mort, c'est crevant !', ajoute Lisa Azuelos. Mais elle est partie sans angoisse, sa famille autour d'elle, je dirais presque dans la joie, tant elle était croyante." Marie colère a donc finalement laissé la place à Marie douceur...

Cette petite anecdote fait écho aux derniers échanges, savoureux, hilarants, que Laurent Ruquier a partagés avec elle. Dans son émission On n'est pas couché, le présentateur expliquait que Marie Laforêt le contactait tous les samedis après la fin du talk-show pour lui donner ses impressions. Le dernier en date concernait Raphaël Enthoven, invité sur France 2, particulièrement au goût de l'interprète d'Il a neigé sur Yesterday. "Elle le trouvait très beau, précisait-il. 'File-lui mon numéro, sait-on jamais, il est peut-être nécrophile', m'a-t-elle écrit !" Oh, Marie...

