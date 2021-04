Pierre (Top Chef 2021), sa rencontre avec Cristina : "Elle était en couple, j'étais un jeune branleur"

Ils sont encore cinq sur les quinze candidats de départ dans Top Chef 2021. Mohamed Cheikh, Matthias Marc, Sarah Mainguy, Bruno Aubin et Pierre Chomet espèrent tous décrocher ce mercredi 28 avril 2021 leur ticket pour les quarts de finale. Tout au long du concours culinaire de haut niveau de M6, chacun peut compter sur le soutien de proches. Pierre Chomet est lui très bien entouré, notamment de sa belle Cristina Tejeda elle aussi cheffe.

Comme il le raconte à nos confrères de Télé Loisirs, c'est d'ailleurs en cuisine qu'ils se sont croisés pour la première fois. "On s'est rencontrés chez Robuchon à Londres, il y a 7 ou 8 ans", confie le candidat qui a évolué auprès de Paul Pairet puis de Michel Sarran dans Top Chef. Mais l'histoire d'amour entre ces deux passionnés de gastronomie est née plus tard...

En effet, à l'époque, la belle Cristina Tejeda n'était pas un coeur à prendre... "Elle était avec quelqu'un et moi j'étais un jeune branleur à Londres, se souvient Pierre, amusé. C'était ma cheffe, elle a vu que j'essayais de la dragouiller, et elle a mis des barrières direct ! J'arrivais de Barcelone, je voulais lui parler espagnol, elle m'a dit tout de suite 'calme-toi et parle-moi en anglais, sinon je vais m'énerver'. Et elle se faisait un malin plaisir à me le dire quand je faisais n'importe quoi au boulot. Elle m'a avoué par la suite qu'elle avait fait ça pour mettre de la distance car c'est quelqu'un de très fidèle et elle était déjà en couple à ce moment-là..." Ce n'est qu'une fois célibataire que la jeune femme a cédé au charme de Pierre. "On s'est retrouvé plus tard, on s'est mis ensemble et du coup j'aime bien lui rappeler que j'obtiens toujours ce que je veux", lâche-t-il.

Cristina Tejeda peut être fière de son amoureux, qui est également le père de son fils né en janvier 2021, tout comme lui semble l'être du joli parcours de sa douce. "Il faut savoir qu'elle a quand même travaillé pour la reine d'Angleterre ! Elle m'a suivi à Bangkok, c'était une énorme preuve d'amour, et on se marie très très bientôt...", lâche-t-il en guise de conclusion.

Ces derniers mois sont riches en émotion pour Pierre ! Un bébé, un mariage et peut-être même les quarts de finale de Top Chef 2021 !