Pierre (Top Chef 2021) papa : sa femme Cristina a accouché, premières confidences (EXCLU)

Il avait toutes ses chances d'aller au bout de l'aventure, mais Pierre Chomet a finalement été éliminé de Top Chef 2021 lors du quatrième épisode diffusé mercredi 3 mars sur M6. Un coup dur pour le jeune chef qui se dit profondément déçu de lui-même. Mais heureusement, il peut compter sur le soutien de ses proches, notamment de sa femme Cristina... et de leur bébé, né il y a peu !

Sur les réseaux sociaux, Pierre Chomet se fait discret. Pas une trace de sa belle Cristina enceinte, mais la belle nouvelle de sa grossesse avait été annoncée à l'antenne de M6, dans Top Chef 2021. Depuis, le couple a accueilli son premier enfant comme le confirme le chef à Purepeople.com. "Je suis devenu papa tout récemment, ça fait presque deux mois", lance-t-il, précisant qu'il ne souhaite pas révéler le prénom de son bébé.

Et comme annoncé par le candidat lui-même dans l'épisode diffusé le 3 mars 2021 et à l'issue duquel il a été éliminé, Pierre Chomet et sa belle Cristina attendaient un petit garçon. "C'est un futur chef trois étoiles, s'amuse-t-il avant de reprendre plus sérieusement. Non, je plaisante. Il fera ce qu'il souhaite !"

Mariage, bébé, Top Chef, restaurant... La belle année de Pierre Chomet

C'est une nouvelle aventure qui commence pour ce Breton passionné de cuisine asiatique. "Tout se passe bien. C'est magnifique, être papa est un boulot à temps plein", lance-t-il. Et de poursuivre : "Pour l'instant ma vie professionnelle est en stand by, il y avait Top Chef mais c'est terminé. Et on se rend compte que c'est une grosse année pour nous : le bébé, un mariage prochainement, Top Chef, l'ouverture d'un restaurant... C'est beaucoup de choses. Mais ce n'est que du bonheur !"

Lorsqu'il évoque l'ouverture d'un restaurant, Pierre Chomet fait référence à un projet qu'il espère concrétiser prochainement avec sa femme Cristina. Le couple rêve de proposer une cuisine française, avec des touches asiatiques et "latina"... pour cette année, ou au plus tard début 2022 !

Toutes nos félicitations à Pierre Chomet et sa femme Cristina pour la naissance de leur enfant.

Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention de Purepeople.com.