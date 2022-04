Pierrette Brès : L'incontournable journaliste hippique opérée d'urgence après une chute

Plus de peur que de mal. Pierrette Brès a été hospitalisée en mars 2022, relate le magazine France Dimanche qui a eu vent d'une publication Facebook de la fille de la journaliste, Isabelle Brès. En effet, celle-ci a posté un message et une photo de sa célèbre maman le 21 avril.

En légende de sa publication, elle écrit : "Bonjours à tous ! Vous êtes nombreux à me demander des nouvelles de ma maman. Elle va de mieux en mieux. Même si, tous les jours, elle nous explique qu'elle veut rentrer chez elle alors qu'elle ne tient pas debout. Plus que quelques jours/semaines à tenir. Merci pour tous vos gentils messages qui lui font chaud au coeur. Et merci du fond du coeur à ses amis qui se sont déplacés à son centre de rééducation. Votre présence a été salvatrice pour elle dans les moments où son moral était au plus bas et où moi-même je ne pouvais pas être présente."

De quoi rassurer un peu sur l'amélioration de la santé de Pierrette Brès, chroniqueuse hippique ayant notamment travaillé pendant plusieurs années pour France 2. Le 26 mars, sa fille Isabelle avait informé ses abonnés sur Facebook que sa maman avait été hospitalisée. "Elle a fait une nouvelle chute et a dû être opérée d'urgence. La hanche cassée. L'opération s'est très bien passée. Elle a le morale grâce à vous, ses amis, qui l'appelez et venez la voir. Donc merci à vous qui l'aidez à ne pas lâcher. Vous êtes précieux", précisait-elle.

Isabelle Brès, cavalière et amoureuse des chevaux comme sa maman, a elle aussi rejoint le monde du petit écran puisque les téléspectateurs ont pu la voir sur Equidia Life. Interrogée par le journal Le Parisien, en 2012, pour le lancement de l'émission De si belles histoires, elle déclarait alors : "Je travaille à la télévision depuis vingt ans. Cavalière et passionnée de chevaux depuis l'âge de 2 ans et demi, il y a longtemps que je souhaitais intégrer l'équipe d'Equidia. A la suite d'un pilote que j'avais réalisé, j'ai été appelée par Enora Constant et Aleksandar Dzerdz, producteurs de la chaîne, pour présenter cette émission."