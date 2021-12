Plus Belle La Vie : Avy Marciano claque la porte de la série !

Les fans de Plus Belle La Vie vont devoir faire leurs adieux à l'un des personnages du feuilleton-phare de France 3. En effet, Avy Marciano alias Sacha Malkavian, a annoncé qu'il quitte la série définitivement. C'est dans les pages du nouveau numéro de Télé Star, en kiosques dès le 6 décembre, qu'il a partagé la nouvelle.

"J'ai toujours pensé que la vie d'un personnage ne pouvait pas durer indéfiniment. Avant que ça tourne en rond, j'ai pris la décision de partir. Sacha a manqué d'action, son évolution était un peu redondante... Les auteurs ne me mettaient plus en avant", a confié l'acteur, qui a également déclaré qu'il ne se "retrouvait plus dans ce personnage".

Avy Marciano, qui a prêté ses traits au journaliste aveugle pendant 10 années, semble avoir bien réfléchi et rêve désormais de nouveauté. "J'ai pris la décision de partir il y a un an. La production a été très surprise. On a réussi à me retenir avec plaisir, avec une dernière arche autour de la liberté d'expression et de la cécité. Mais je considère désormais que c'est la fin de Sacha".

Avy Marciano ne quitte pas Marseille avec amertume puisqu'il garde en mémoire les bons moments passés avec sa collègue Anne Décis, qui joue Luna Torres. "Le binôme que l'on formait me laisse des souvenirs indéfectibles et très heureux. Mon meilleur souvenir est probablement mon arrivée dans la série. Entrer dans cette merveilleuse aventure, c'est un sentiment que je garderai longtemps."

Celui qui partage sa vie avec Diane Robert (Caroline Fava dans la série) ne pointera pas au chômage puisqu'il a plusieurs projets sur le feu ! En effet, les fans d'Avy Marciano pourront le retrouver sur scène dans la comédie Amor à mort avec Anne Décis dès le 30 avril 2022 à Cournon d'Auvergne, près de Clermont-Ferrand. Le comédien va aussi jouer dans plusieurs productions pour la télévision. "Je vais aussi reprendre mon seul en scène à Avignon. Je serai dans Une si longue nuit, une mini-série pour TF1 avec Mathilde Seigner, qui devrait être diffusée en 2022".