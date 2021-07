Avy Marciano et Diane Robert : Rare photo de leur fils Isaac et belles déclarations d'amour

Certains ne le savent peut-être pas mais Avy Marciano, alias Sacha Malkavian dans Plus belle la vie et Diane Robert, alias Alice Gaissac dans Ici tout commence (TF1) forment un couple. Mieux, ils sont mariés et parents de trois enfants ! D'ailleurs, mercredi 14 juillet, leur petit deuxième a célébré son quatorzième anniversaire. L'occasion pour le couple de lui rendre hommage en textes et en photos.

Les acteurs ont une fille et deux garçons : Ella (2004), Isaac, (Juillet 2007) et Adam (2017). Et c'est Isacc qui a vient d'être mis à l'honneur sur le compte Instagram d'Avy Marciano et de Diane Rombert. Le papa, fier de son fils, a posté un joli message, lequel était accompagné d'une série de photographies de son fiston : "Ce jour n'est pas seulement un jour particulier pour toi. Il l'est aussi pour moi. Ce jour béni qui, il y a 14 ans, a fait de moi ton père. Je suis si fier du jeune homme que tu es. Isaac, Mon fils adoré. Quoique la vie nous réserve, je sais que tu feras de la tienne une aventure extraordinaire! Tu as tout notre amour, notre soutien et notre confiance pour ça. Crois en tes rêves et ne laisse personne t'en détourner! Bon anniversaire mon fils. Je t'aime plus que tout."