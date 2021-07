Diaporama Avy Marciano et Diane Robert : Rare photo de leur fils Isaac et belles déclarations d'amour

Avy Marciano et Diane Robert : Rare photo de leur fils Isaac et belles déclarations d'amour

Avy Marciano et Diane Robert de la série Meurtres sur les îles du Frioul sur le photocall du 60eme Festival de Télévision de Monte-Carlo au Grimaldi Forum à Monaco. © Bruno Bebert / Bestimage

3 / 12

No Web - Avy Marciano de plus Belle La Vie - Photocall lors du 19ème Festival de la Fiction TV de La Rochelle © Christophe Aubert via Bestimage