Plus belle la vie : La ruse troublante de France 3 pour remplacer Malika Alaoui, atteinte du Covid-19

Bienvenue dans le futur. Pour continuer à présenter les mésaventures marseillaises préférées des téléspectateurs, la série Plus belle la vie a eu recours à un drôle de procédé. Comme l'indique le Journal du dimanche, la comédienne Malika Alaoui, qui incarne Mila dans le feuilleton quotidien de France 3, est "malade du Covid-19". Or, son personnage est actuellement au coeur de l'intrigue puisque son colocataire - voire plus si affinité - Mouss est soupçonné de meurtre et de trafic de drogue.

Elle n'a pas pu se rendre sur les plateaux de tournage. Voilà pourquoi Newen, la société de production de Plus belle la vie, a eu recours au "deepfake", un trucage numérique qui a permis d'intégrer le visage de Malika Alaoui sur le corps d'une autre actrice. "La production est très planifiée, et c'est la première fois que nous sommes bloqués à ce point, indique-t-on dans le Journal du dimanche. Il était impossible de reporter ou de réécrire ses scènes."

Le résultat serait bluffant. Pour l'apercevoir de vos propres yeux, il suffira d'être devant votre petit écran à partir du mardi 17 novembre. Malika Alaoui apparaitra dans quatre scènes étalées sur trois épisodes différents. Elle a enregistré quelques dialogues, à distance, pour assurer la crédibilité de cette ruse. Ensuite, sa remplaçante, Laura Farrugia, assurera elle-même le rôle de Mila de manière temporaire - à partir du 26 novembre 2020. Un message explicatif devrait être affiché en début de diffusion.