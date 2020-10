Plus Belle la vie victime du covid : Malika Alaoui remplacée par...

The show must go on

De son côté, la production de Plus belle la vie a dévoilé pour la première fois le visage de Laura Farrugia qui sera bientôt la nouvelle Mila. "Mila étant au coeur des intrigues du moment, la production s'est vue dans l'obligation d'engager une autre comédienne pour reprendre temporairement son rôle. Nous souhaitons donc la bienvenue à la talentueuse Laura Farrugia et un très bon rétablissement à Malika qui reprendra sa place à nos côtés dès que les doutes seront levés. The show must go on" écrit la production de France 3.

Interviewée en mars 2020 par RoadToCinema.Paris à l'occasion du Festival International du grand reportage d'actualité et du documentaire de société, la très jeune réalisatrice Laura Farrugia avait confié les secrets de son documentaire Bezzness qui traite d'hommes capables de manipuler les femmes pour une compensation financière. "Mon père, ses amis, mes cousins... tout le monde semble avoir été un Bezness autour de moi. J'ai décidé de leur donner une voix", expliquait-elle. Ce sera donc la première expérience en tant qu'actrice pour la jeune femme qui travaillait jusque-là derrière les caméras.