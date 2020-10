Plus Belle la vie perturbée par le Covid-19 : une actrice remplacée provisoirement

Malgré la situation sanitaire, les tournages des séries et des émissions continuent. Mais parfois, les productions doivent s'adapter quand des acteurs ou des membres de l'équipe sont des cas contact. C'est ce qu'il s'est passé sur le tournage de la série de France 3 Plus belle la vie.

Mardi 20 octobre 2020, le compte Instagram officiel de Plus belle la vie a annoncé une bien triste nouvelle pour les fans. L'une des actrices a en effet été en contact avec une personne atteinte du coronavirus. Elle a donc été provisoirement écartée par la production, dans le cas où la maladie se déclarerait dans les jours à venir. Afin que cela ne pénalise pas toute l'équipe, car le personnage que la jeune femme incarne est au coeur des intrigues, la prod' a pris une grande décision.

"RECAST PROVISOIRE. Le Mistral n'échappe pas la vague de la Covid. La comédienne Malika Alaoui, qui prête ses traits à Mila depuis plus de deux ans maintenant, a été identifiée cas contact de proximité. Pour des raisons sanitaires évidentes, Malika s'est temporairement retirée des plateaux de tournages, le temps de dissiper tous les doutes. Nous tenons à rassurer les fans de la comédienne qu'elle va bien et qu'elle reprendra très vite son rôle. Mila étant au coeur des intrigues du moment, la production s'est vue dans l'obligation d'engager une autre comédienne pour reprendre temporairement son rôle. Nous souhaitons donc la bienvenue à la talentueuse Laura Farrugia et un très bon rétablissement à Malika qui reprendra sa place à nos côtés dès que les doutes seront levés. The show must go on On ne le dira jamais assez : soyez prudents face au coronavirus et respectez les gestes barrières", peut-on lire en légende d'un montage photos des deux actrices. Des déclarations qui devraient rassurer les fans.