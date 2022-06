Plus belle la vie : Laetitia Milot écartée du final, la production assume et s'explique

Plus belle la vie, c'est fini ! Les intrigues du Mistral étaient suivies par des millions de téléspectateurs depuis le lancement du feuilleton, en 2004. Près de deux décennies plus tard, tout s'arrête. Les équipes préparent ainsi un prime spécial pour le final, diffusé le 18 novembre prochain et dans lequel le public retrouvera les figures emblématiques de la série. Laetitia Milot, qui a longtemps incarné Mélanie Rinato, ne sera pas de la partie. Du moins, c'est ce qu'elle affirmait. Auprès de nos confrères d'Allociné, la production s'explique.

"Cela ne fait que deux mois que je suis là, je ne suis pas au courant de ça. Je peux simplement vous dire que la production de Plus belle la vie n'est pas fâchée avec Laetitia. Mais c'est compliqué pour les auteurs : ils doivent sortir un épisode par jour donc il faut qu'ils aient des idées", indique Claire de la Rochefoucauld, nouvelle productrice de la série.

Plus encore, elle ne ferme aucune porte à un possible retour de l'actrice : "Nous aimons beaucoup Laetitia et elle a énormément participé à la réussite de la série. Nous n'avons aucunement la volonté de ne pas la faire revenir. Mais faire revenir un acteur juste pour le faire revenir, ça n'a aucun intérêt et ce ne serait pas lui faire un cadeau. Si elle revient, il faut qu'elle ait des choses à défendre sinon ce n'est pas intéressant."

Rappelons que de son côté, auprès de nos confrères de Télé Magazine, Laetitia Milot restait également ouverte. "France Télévisions à ses raisons que je n'ai pas à commenter. Pour moi, évidemment, c'est une page merveilleuse qui se tourne. Je ne garde que des bons souvenirs de Plus belle la vie, de son ambiance familiale. Je revois d'ailleurs régulièrement certains acteurs", avait-elle confié. Et de poursuivre, loin d'être rancunière : "Quoi qu'il en soit, ça restera à jamais la série qui m'a fait connaître du public."

Désormais, les choses sont claires. Pas de rancoeur ni de souci quelconque entre la production et Laetitia Milot. Reste à savoir si elle tournera tout de même quelques scènes de fin...