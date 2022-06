Plus belle la vie s'arrête : Laetitia Milot annonce une mauvaise nouvelle...

C'est officiel : Plus belle la vie, c'est fini. Après près de deux décennies d'existence et plus de 4500 épisodes, le célèbre feuilleton de France 3 s'arrête. Mais avant cela, la production promet un grand final digne de ce nom. Ainsi, plusieurs anciens personnages phares du show feront leur retour pour régaler une toute dernière fois les fidèles téléspectateurs. Auprès de nos confrères de Télé Magazine, Laetitia Milot se livre sur le sujet.

Si Charles Frémont, l'un des méchants les plus récurrents de Plus belle la vie et campé par Alexandre Fabre, signera son grand retour au Mistral, il n'en sera pas de même pour l'interprète de Mélanie Rinato. En effet, en interview, Laetitia Milot révèle qu'elle n'a pas été contactée par la production de la série. "France Télévisions à ses raisons que je n'ai pas à commenter. Pour moi, évidemment, c'est une page merveilleuse qui se tourne. Je ne garde que des bons souvenirs de Plus belle la vie, de son ambiance familiale. Je revois d'ailleurs régulièrement certains acteurs", indique-t-elle alors.

Loin d'être rancunière, la maman de la petite Lyana (4 ans) née de ses amours avec son époux Badri, ajoute que Plus belle la vie aura toujours une place spéciale dans son coeur. "Quoi qu'il en soit, ça restera à jamais la série qui m'a fait connaître du public", lance-t-elle. A priori, pas de Laetitia Milot au Mistral pour la dernière de la série... Mais que les fans du feuilleton se rassurent : la comédienne de 41 ans pourrait bien tourner quelques scènes de fin...

Rappelons qu'un premier prime, intitulé Retrouvailles, a déjà été tourné et sera diffusé en juillet 2022 sur France 3. Une deuxième soirée spéciale Plus belle la vie est en préparation. "Je sais qu'ils veulent refaire un prime de fin et qu'ils ont demandé à beaucoup d'anciens s'ils étaient disponibles, a révélé Dounia Coesens, l'interprète de Johanna, à Télé Loisirs. On a ouvert le bal, on voudrait bien le refermer et être là pour dire au revoir à tout le monde." Un appel du pied entendu par Anne Holmes, directrice des programmes de France Télévisions. "Évidemment, nous aimerions avoir les comédiens qui étaient là à l'origine", avait-elle confié. Or, Laetitia Milot était présente de la première à la quatorzième saison. Elle a donc toutes ses chances de faire son retour !