Laetitia Milot radieuse face à sa fille Lyana, adorable blonde déjà très créative : photo craquante !

Devenir maman a toujours été un rêve pour Laetitia Milot. Celui-ci s'est heureusement réalisé mais non pas sans un long combat d'abord. Et pour cause, l'ancienne star de Plus belle la vie de 41 ans est atteinte d'endométriose, une maladie qui lui provoque de fortes douleurs et qui a rendu difficile pour elle de tomber enceinte. Après la naissance de Lyana, Laetitia Milot espérait avoir le bonheur d'avoir un autre enfant mais, cette fois-ci, c'est l'endométriose qui l'a emporté et qui empêche définitivement la comédienne de vivre une nouvelle grossesse.

Un coup dur pour le couple qui, malgré tout, s'estime déjà chanceux d'avoir Lyana dans sa vie. "Même si avec mon mari, nous aurions aimé donner un petit frère ou une petite soeur à Lyana, nous nous concentrons aujourd'hui sur son éducation. Nous avons une magnifique petite fille, nous sommes les plus heureux du monde. Même si je sais que je ne pourras plus porter la vie, je ne vis pas ça comme un deuil", assurait-elle pour le site Magic Maman.