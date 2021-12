Laetitia Milot virée de Plus belle la vie ? Révélation des années plus tard

"Je n'ai pas été virée de Plus belle la vie ! J'y retourne courant 2019. J'ai rencontré la production. On est en train de voir ce qui va arriver à Mélanie", avait déclaré Laetitia Milot en 2018, après des mois d'absence dans la série. Mais, des années plus tard, voilà qu'une nouvelle déclaration de la comédienne et maman de Lyana (3 ans) laisse à penser qu'en fait elle aurait bel et bien été renvoyée.

Que des acteurs de la fiction de France 3 partent et reviennent en fonction de la vie et des intrigues qui concernent leur personnage est une chose, que la production ne souhaite plus entendre parler d'eux en est une autre. Laetitia Milot, interviewée par nos confrères de Gala, n'a pas caché être nostalgique de l'époque où elle incarnait Mélanie Rinato, serveuse au Mistral. "Mes années dans Plus Belle la Vie me manquent, je ne vais pas dire le contraire", lâche-t-elle. Et d'enfin concéder que son départ n'a pas rimé avec commun accord. Elle explique : "Ça n'a pas été une décision de ma part mais celle de la production qui n'a pas voulu suivre les aventures de Mélanie. J'ai des merveilleux souvenirs et j'aurais été très heureuse de pouvoir les continuer."

Et depuis trois ans, Laetitia Milot fait savoir qu'elle souhaite revenir ponctuellement dans Plus belle la vie. En 2019, c'était auprès de nos confrères de Télé 7 Jours qu'elle faisait part de cette envie. "Depuis trois ans, je me rends disponible, quelques mois dans l'année, en prévision du retour de Mélanie dans Plus belle la vie, sur France 3", affirmait-elle. Malheureusement, les auteurs n'ont pas encore trouvé le bon scénario pour faire revenir mon personnage au Mistral". Sauf que, en 2018, comme l'avait révélé Télé Star, la production avait tiré un trait sur son personnage à cause justement de son emploi du temps trop chargé. Malgré le fait qu'elle se soit libérée un peu chaque année, le retour n'a pas eu lieu et n'aura peut-être jamais lieu.