Plus belle la vie : Le commandant Nebout violé, Jérôme Bertin en a perdu le sommeil...

Plus belle la vie brise un nouveau tabou, celui du viol d'un homme. En effet, dans l'épisode diffusé mercredi 28 avril 2021 sur France 3 et disponible dès ce lundi 26 avril 2021 sur Salto, le commandant Patrick Nebout, campé par Jérôme Bertin, est victime d'un viol. Auprès de nos confrères du Parisien, le comédien se livre sur cette violente agression subie par son personnage et raconte comment il s'y est préparé.

C'est une scène insoutenable, mais qui relate malheureusement la réalité que vivent certains hommes. Patrick Nebout, pistolet enfoncé dans la bouche, est forcé de s'agenouiller devant son agresseur. "J'ai toujours rêvé de me taper un flic", lâche ce dernier, ouvrant sa braguette. Lors de l'agression, le policier pense d'abord qu'il va se faire tuer. "Jusqu'au moment où il comprend qu'il va devoir faire quelque chose qui va le détruire. C'est comme une deuxième agression", confie Jérôme Bertin, qui n'en a pas dormi pendant un mois.

Une "séquence forte" à tourner, mais nécessaire pour Jérôme Bertin. "C'est vraiment un sujet de société très fort, qui va certainement nous permettre de libérer la parole des hommes qui se font violer en France. Parce que c'est un sujet un peu tabou, on en parle très peu", indique-t-il, précisant avoir eu du mal à trouver des informations et chiffres fiables sur le viol d'hommes. Celui qui donnait la réplique à Fabienne Carat avant son départ de la série a échangé avec des victimes grâce à l'association Les Résilientes, qui anime un groupe de parole dédié, afin de mieux comprendre leur ressenti.

Plus belle la vie, une série engagée

Ce n'est pas la première fois que Plus belle la vie aborde un thème sensible ou tabou. Après la gestation pour autrui ou encore le mariage pour tous, le feuilleton de France 3 met en scène le viol d'un homme, et pas n'importe lequel. La production a choisi comme victime le commandant Nebout, un homme hétéro, viril, père de famille, le policier à l'origine de l'arrestation de l'Enchanteur... comme pour montrer que cela peut toucher tout le monde, qu'il n'y a pas de profil type de victime de viol. Autre objectif, faire prendre conscience aux plus de trois millions de téléspectateurs de la réalité de ces violences faites aux hommes. "Il va y avoir une discussion dans les familles, à table. Plus belle la vie ne réglera pas la question des violences sexuelles seule, mais elle peut la faire exister médiatiquement", conclut Jérôme Bertin.

Rendez-vous mercredi 28 avril 2021 dès 20h20 sur France 3 afin de suivre Plus belle la vie.