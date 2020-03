Plus belle la vie : Le retour fracassant de Franck en vidéo !

Jean-Charles Chagachbanian était attendu par les téléspectateurs depuis deux mois maintenant. En janvier dernier, l'acteur de 48 ans avait annoncé sur Instagram le retour de son personnage. Il avait ainsi pris la pose au côté de plusieurs comédiens de la série, à savoir Cécilia Hornus, Régis Maynard, Mélanie Tabarant, Pascal Roy et Richard Guedj. Une "belle équipe", avait-il écrit en légende du cliché. Et ce n'est qu'en hashtag qu'il Chagachbanian avait annoncé "le retour de Franck" dans Plus belle la vie.

En parallèle, les fans du feuilleton assisteront au rapprochement de deux autres personnages. L'enquête visant à démasquer Pavel pourrait bien aider Jean-Paul Boher et l'agente ukrainienne Irina à tisser des liens plus intimes. Affaire à suivre dans les prochains épisodes...

Rendez-vous dès 20h20 sur France 3 ce lundi 9 mars 2020 afin de suivre Plus belle la vie.