Plus belle la vie : Un personnage mythique de retour au Mistral !

Grande nouvelle pour les fans de la première heure de Plus belle la vie (France 3). Un acteur mythique s'apprête à faire son grand retour dans la célèbre série cette semaine.

Choc en avril 2019 ! Il avait été annoncé que Michel Cordes, qui interprétait Roland Marci depuis 2004, quittait Plus belle la vie. Il était expliqué que l'acteur de 75 ans souhaitait prendre sa retraite et qu'il quitterait donc "progressivement" la fiction. Mais en octobre 2020, le principal intéressé avait assuré à Télé Loisirs qu'il avait simplement aménagé son planning. "J'ai un peu levé le pied. J'ai 75 ans, j'habite à 250 km de Marseille. Pour tourner une séquence, soit une heure ou une heure et demi de boulot, c'est six heures de train ou de voiture, une nuit d'hôtel, des heures d'attente. Je suis revenu sur cette intrigue et je reviendrai de temps en temps, mais je ne serai plus le récurrent que j'ai été. Quitter complètement, non. Et je crois qu'ils n'ont pas envie de me voir partir définitivement", avait-il expliqué.

Comme promis, Michel Cordes est de retour pour de nouvelles intrigues. Son personnage Roland est toujours en froid avec son fils Thomas (joué par Laurent Kerusoré). Ce dernier ne lui réservera donc pas le meilleur accueil... Afin d'inverser la tendance, Gabriel (Joakim Latzko) va faire croire à son mari que son papa est très malade et que ses jours son comptés. Cela suffira-t-il à réconcilier définitivement les deux hommes ? Il faudra suivre les épisodes pour le découvrir !

Pendant ce temps, au commissariat, l'attitude de Cissé (Andrew Isar) est de plus en plus étrange. Ariane (Lola Marois) le surprend en train de sortir du domicile de Sabine, une victime sur laquelle elle enquête. Elle va alors découvrir que tous deux avaient une liaison. Elle le soupçonne alors d'être son meurtrier...