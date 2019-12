Plus belle la vie : Une téléspectatrice porte plainte pour viol grâce à la série

Plus belle la vie est une série très suivie, notamment parce que les scénaristes et la production n'hésitent pas à aborder des thèmes forts, comme celui de la transidentité ou du harcèlement. Et ces derniers temps, les violences sexuelles sont plus que jamais au coeur des intrigues, des histoires qui ont beaucoup aidé une téléspectatrice de France 3 victime d'un viol.

Rappelons pour les personnes qui ne suivent pas assidûment la série que Ninon (jouée par Aurélie Vaneck) a fait son retour à Marseille. Et elle a fait une révélation de taille : l'un de ses professeurs l'a agressée sexuellement, quand elle avait 17 ans. Un homme qui a continué à sévir au lycée, notamment avec Angèle (Jeanne Pajon). Il y a également le papa de Ninon, qui a été accusé de viol par l'une de ses collaboratrices, vexée d'avoir été éconduite par son patron. Et Ariane (Lola Marois) a découvert qu'Eugénie s'en prenait à des prédateurs sexuels de Marseille, en leur marquant au fer rouge le mot "porc" sur les fesses.

En voyant cela, une téléspectatrice aurait osé porter plainte comme l'a confié sa fille à Lola Marois, sur Instagram. "Bonjour, je tenais à te remercier car ma mère s'est enfin décidée à aller porter plainte pour un viol qu'elle a subi il y a maintenant 18 ans, et ce grâce à ton rôle que tu joues dans Plus belle la vie. Je ne sais pas si tu liras ce message mais en tout cas je te remercie vraiment", a-t-elle écrit dans une story qui n'est plus disponible. Touchée, l'épouse de Jean-Marie Bigard lui a répondu : "C'est aussi ça la beauté de notre métier... Faire passer des messages... Donner de la force. Merci pour ça Plus belle la vie."