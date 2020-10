Plus belle la vie : Vidéo de l'hommage bouleversant à Samuel Paty

Plus belle la vie colle toujours à l'actualité. Ainsi, quand des drames surviennent, les producteurs et scénaristes de la série de France 3 ont à coeur de rendre des hommages et réunissent donc certains acteurs pour tourner des scènes qui n'étaient pas prévues. C'est ce qu'il s'est passé après l'annonce de la mort de Samuel Paty, le professeur assassiné le 16 octobre à Conflans-Sainte-Honorine (dans les Yvelines) pour avoir montré à ses élèves des caricatures du prophète Mahomet lors d'un cours sur la liberté d'expression. Une scène dévoilée dans l'épisode du mercredi 21 octobre 2020.

C'est un hommage bouleversant que Plus belle la vie a rendu à Samuel Paty. On y voit Blanche (Cécilia Hornus), le proviseur (Charles Schneider) et Coralie (Coralie Audret) en salle des professeurs, le visage grave. "La salle des profs, c'est le meilleur endroit pour rendre hommage à Samuel Paty", lance la maman de Lucas et Johanna Marci à ses collègues.

Après quelques secondes de silence, Claude a expliqué qu'il n'arrêtait pas de penser que cela aurait pu arriver à l'un des professeurs de son école. "C'est sûr. J'ai donné un cours d'éducation civique sur la liberté d'expression il y a à peine deux semaines aux élèves", a répondu Blanche. Mais le directeur les a incitées à ne rien lâcher et continuer à enseigner comme elles le faisaient. "On va continuer pour nos enfants, pour la liberté d'expression, la liberté d'instruire. Je vous soutiendrai de toutes mes forces. Le métier de prof n'a jamais été aussi dur mais jamais aussi nécessaire. Merci aux enseignants, merci d'y croire encore. Merci Samuel Paty d'y avoir cru jusqu'au bout", a-t-il conclu les larmes aux yeux.

Depuis l'annonce de la mort de Samuel Paty, les hommages se sont enchaînés sur les réseaux sociaux. Et mercredi 21 octobre, le président de la République Emmanuel Macron et le gouvernement ont honoré sa mémoire à la Sorbonne. Un hommage relayé sur les chaînes d'information.