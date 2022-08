Pomme mariée à une autre chanteuse : sa nouvelle vie à Montréal !

Une jeune mariée heureuse et apaisée : à 26 ans, tout réussit à Pomme ! De plus en plus populaire et écoutée, la chanteuse, dont le vrai nom est en réalité Claire Pommet, vit également une belle histoire dans sa vie privée puisqu'elle a épousé il y a quelques semaines sa compagne Safia Nolin, une chanteuse québécoise avec qui elle vit une romance discrète.

Une annonce de mariage qui avait surpris ses fans, bien que les deux jeunes femmes se soient rencontrées en 2016 et qu'elles vivent depuis cette date une relation à distance, remplie de hauts et de bas. Pourtant, dans le dernier numéro de Paris Match en kiosque ce jeudi 18 août, la jeune femme explique à quel point elle se sent bien lorsqu'elle est avec sa femme au Canada.

"Je me sens apaisée à Montréal, à chaque fois que j'y suis j'ai l'impression de remettre les compteurs à zéro, d'être dans une sorte d'épanouissement personnel", explique-t-elle. "J'ai donné des concerts, fait pas mal de promo pour essayer, comme le dit ma psy, de 'faire le pont' entre mes deux vies. Paris et Montréal sont deux villes qui ne se ressemblent pas beaucoup. Mais j'ai vraiment besoin des deux".

Le temps qui passe apaise les doutes

Une réponse toute en franchise, à son image : ce n'est pas la première fois que Pomme aborde sans complexes le sujet de ses doutes et de ses peurs qui l'obligent depuis son enfance à consulter un psychologue. Cependant, la jeune femme semble trouver désormais une forme de sagesse, grâce à cette double culture dont elle bénéficie depuis son mariage, mais également au temps qui passe.

"Maintenant que je suis un peu plus vieille, je cherche plus une forme d'apaisement", se confie-t-elle dans la même interview. "J'ai cessé de me dire qu'il y avait des solutions à chaque problème dans la vie. La peur ne permet pas d'avancer dans l'existence. Il m'a fallu trouver ce qui me faisait du bien". Et celle qui semble lui faire beaucoup de bien, manifestement, c'est bien Safia !

Pour autant, ce n'est pas parce que Pomme vit désormais entre la France et le Canada qu'elle n'avance pas dans sa carrière : son prochain album est sur les rails et devrait une fois de plus refléter son état d'esprit, elle qui aime parler de sujets importants et de société. "Certains artistes refusent absolument la politique et n'abordent que des thèmes universels, dénués d'avis ou d'opinion", raconte-t-elle. "Moi, je traite de sujets qui peuvent générer des discussions". et ça plaît à ses fans !