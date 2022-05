Post Malone bientôt papa pour la première fois : "Je suis plus heureux que je ne l'ai jamais été"

Qui l'aurait cru ? A 26 ans, Post Malone va devenir papa. C'est ce qu'a annoncé le chanteur aux tatouages à nos confrères de People.

"Je suis tellement ravi par ce nouveau chapitre de ma vie, je suis plus heureux que je ne l'ai jamais été et depuis que je peux me souvenir j'étais plutôt du genre triste. Le temps est venu de prendre soin de mon corps, de ma famille et de mes amis, et de répandre autant d'amour que je peux chaque jour", déclare la star. L'identité de la compagne d'Austin Post, alias Post Malone, n'est pas connue publiquement. D'après TMZ, le couple a cependant fêté la nouvelle en famille le week-end dernier. Une vie de famille visiblement stable qui contraste avec le passé du chanteur et sa relation toxique avec Ashlen.

Et puisqu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, le chanteur-rappeur a également annoncé la sortie prochaine de son album Twelve Carat Toothache. Sur Twitter le mois dernier, la star avait dévoilé le visuel de son nouveau projet en ajoutant la date du 3 juin et un lien renvoyant à son site officiel en légende.