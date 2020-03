Post Malone, pourquoi il a tant de tattoos sur le visage : "Je suis très moche"

Même avec tous les fans de l'univers, il est parfois compliqué de s'aimer. Le rappeur Post Malone est un exemple parmi tant d'autres. Dans une interview à GQ Style, l'artiste américain explique pourquoi il a choisi de recouvrir son visage de tatouages (et pourquoi il n'est pas près d'arrêter). "Je suis très moche. Ça vient peut-être de mon manque de confiance en moi, parce que je n'aime pas ce à quoi je ressemble. Donc je vais mettre quelque chose de cool pour pouvoir me regarder", a-t-il expliqué dans une interview diffusée le 2 mars 2020.

"Là, je me dis 'T'es cool mon gars' et ça me procure un semblant de confiance en moi s'agissant de mon apparence", poursuit-il auprès du magazine américain. Il faut croire que Post Malone n'est toujours pas satisfait de son apparence. Son dernier tatouage au visage date du 31 janvier 2019. Le rappeur de 24 ans s'est fait tatouer un imposant gant d'armure tenant un boulet médiéval sur une bonne partie de la mâchoire et du visage. Un choix étonnant qu'il justifie aujourd'hui dans les colonnes de GQ Style. "Depuis que je suis enfant, j'ai toujours été obsédé par les chevaliers et le Moyen-Âge", a-t-il confié.

Ce n'est pas la première fois que Post Malone évoque ses tatouages au visage. Il estimait avoir "ruiné son visage", dans les colonnes de PEOPLE Magazine. "Je suis unique parce que j'ai ruiné mon visage. On va me donner beaucoup de rôles de méchant parce que j'ai l'air d'un gros dur", reconnaissait-il.

Si Post Malone ressent le besoin de gagner en confiance en lui, c'est qu'il lutte toujours contre ses problèmes de santé mentale. "Je suis p*tain de fou. Ça s'est exacerbé dans les dernières années", confie-t-il, précisant connaître les risques de ses dérives, notamment avec les morts de Mac Miller, Lil Peep et Juice WRLD. "Ça aurait pu être moi", reconnaît-il, avant d'indiquer qu'il est suivi pour ses problèmes mentaux. "C'est difficile. À travers mes chansons, je peux parler de tout ce que je veux. Mais là, face à face, c'est compliqué", conclut-il dans GQ Style.