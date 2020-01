Mort de Juice WRLD à 21 ans : Les causes du décès du génie du rap révélées

Voilà plus d'un mois que Juice WRLD nous a quittés, mais la douleur reste la même. Le 8 décembre 2019, le monde perdait l'un de ses meilleurs rappeurs. Excellent freestyler, génie musical, représentant de la scène Emo Trap... le rappeur originaire de Chicago laissait pourtant un riche héritage derrière lui, dont l'immense tube Lucid Dream, qui samplait Shape of my heart de Sting.

Alors qu'un hommage public aura bientôt lieu à Chicago, TMZ.com révèle mercredi 22 janvier 2020 les causes de la mort de Juice, citant le rapport d'autopsie. Le site américain, qui a de solides sources judiciaires, explique que de l'Oxycodone (un analgésique aux effets similaires à la morphine qu'on trouve dans le Percocet) a été retrouvé dans son corps, ainsi que de la codéine, ont été retrouvés à "un niveau toxique". Il serait donc mort d'une overdose accidentelle de drogues.

Pour rappel, Juice WRLD était dans un jet privé avec son équipe, dans un vol reliant Los Angeles à Chicago, dimanche 8 décembre 2019. Il a été pris de convulsions, avant de faire un malaise cardiaque à l'atterrissage de l'appareil. De la weed en grande quantité et une bouteille de sirop codéiné pour la toux avaient été retrouvées.

Comme énormément d'autres rappeurs, américains et francophones, Juice WRLD évoquait son amour pour la codéine dans ses textes. L'artiste décédé à seulement 21 ans avait "prédit" son destin tragique dans le morceau Too Soon, où il évoquait la mort de ses proches Lil Peep et XXXTentacion. "C'est quoi le club des 27 ? On passe même pas les 21", rappait-il. Plus que la drogue, les thèmes de prédilection de Juice étaient la mortalité, la tristesse mais surtout l'amour.