Pour des yaourts frais et faits maison, optez pour la yaourtière Seb, actuellement en promo !

La yaourtière Seb

Grâce à votre yaourtière Seb, vous pourrez obtenir une multitude de yaourts frais et faits maison, directement de chez vous et réalisés en très peu de temps. Équipé de 5 programmes, vous aurez l'occasion de diversifier vos recettes tout en obtenant des desserts toujours réussis et savoureux.

Votre appareil est doté d'un programme express qui vous assure des yaourts parfaitement réalisés en moins de 4h ! Pour ce faire, votre yaourtière utilise plus d'eau que sur les programmes classiques afin d'obtenir un meilleur temps de chauffe et donc des yaourts prêts plus rapidement.

La grande capacité de votre yaourtière vous permet de produire jusqu'à 12 yaourts en même temps. Idéal lorsque vous avez une grande famille et que vous devez préparer les desserts de vos enfants à l'avance ! Les pots, inclus avec votre machine, sont compatibles avec votre lave-vaisselle pour une facilité d'entretien.

Caractéristiques :

Marque : Seb

Numéro du modèle : ‎Yg661500

Couleur : blanc et rouge

Dimensions : ‎51.31 x 86.36 x 96.52 cm

Poids : 4,99kg

Puissance : 600 watts

Achetez dès maintenant votre yaourtière Seb, actuellement à 139,67€ sur Amazon !