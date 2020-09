Pourquoi je vis : Mickaël Lumière ému par une scène forte du biopic

Bien que l'objectif soit de retracer le parcours d'un jeune homme fort, qui a vaillamment combattu la maladie durant plusieurs années, la mucoviscidose, et a réalisé son rêve d'être chanteur, les larmes seront difficiles à retenir lors de la diffusion de Pourquoi je vis. TF1 propose la fiction événement ce lundi 7 septembre 2020. Et des larmes, Grégory Lemarchal en a lui-même versées.

Lors de sa participation à la Star Academy en 2004, qu'il a remportée, le jeune chanteur a la voix d'ange avait craqué lors du visionnage d'un prime, une séquence que les téléspectateurs verront, ou reverront, dans son biopic.

Samedi 5 septembre 2020, l'émission 50' Inside présentée par Nikos Aliagas - qui joue son propre rôle d'animateur de la Star Academy dans Pourquoi je vis -, a proposé un reportage des coulisses du tournage. Parmi les instants diffusés, celui où Mickaël Lumière, qui incarne Grégory Lemarchal, a dû rejouer la scène des larmes du chanteur au château de Dammarie-les-lys. Entouré de ses camarades, il avait craqué en découvrant son incroyable prestation sur SOS d'un terrien en détresse de Starmania.

Afin de reproduire le plus justement possible cette séquence forte du biopic (et il y en a tant d'autres), Mickaël Lumière l'a revisionnée à plusieurs reprises. "Ça raconte beaucoup de choses sur ce qu'il ressent par rapport à cette chanson. Il le dit : 'J'ai des images dans la tête que j'ai vécues intensément.' Je pense que c'est quelque chose de très profond, et ça me touche personnellement. Je ne joue même pas quand je vois ce prime, j'ai les larmes aux yeux tout de suite", a confié l'acteur, très ému dans 50' Inside. Cette scène, Mickaël Lumière l'a tournée en présence de Pierre Lemarchal, le papa de Grégory très impliqué dans ce projet.

Pourquoi je vis est diffusé à partir de 21h05 sur TF1.