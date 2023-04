Prenez de la hauteur comme Christina Milian avec ses sandales à plateformes

Emparez-vous des sandales à plateformes comme Christina Milian avec cette paire Hamalie de The Drop

Lorsque les stars des années 2000 revisitent leurs looks emblématiques de cette décennie, on assiste forcément à un véritable moment mode. Parmi les jeans taille basse, top foulards et autres survêtement peau de pêche, les chaussures qu'il fallait avoir étaient sans conteste les sandales à plateforme. Plus la semelle était vertigineuse et plus le talon était aiguille, mieux c'était. Alors à l'apogée de sa carrière, Christina Milian, mariée à M Pokora, ne jurait que par elles. La chanteuse les chausse de nouveau à ses pieds dans une version bien plus élégante, à copier d'urgence avec ce modèle Hamalie de The Drop. Il ne vous coûtera en plus qu'entre 21,72 € et 42,90 € selon les tailles, alors courez vite les acheter.

Une pièces des années 2000 revue version chic