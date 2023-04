Prenez soin de vos lèvres avec ces baumes à prix doux

Achetez ces baumes à lèvres naturels Burt's Bees à 11,38 € sur Amazon

Vous avez un rendez-vous amoureux dans quelques jours et le stress commence à monter. Si vous avez forcément peur que la rencontre ne soit pas à la hauteur de vos attentes, ce sont aussi vos lèvres qui vous inquiètent. Elles sont en effet plus sèches que jamais à cause du froid qui sévit toujours. Et si vous en venez à passer à l'étape supérieure, vous n'avez pas envie que votre peut-être future moitié fasse machine arrière pour un problème de sécheresse.

Vous décidez donc de sortir vos armes ultimes, les baumes à lèvres naturels Burt's Bees. Leur formule à base de concentré de cire d'abeille et d'extraits de fruits puissants va hydrater vos lèvres et leur redonner toute leur vitalité. Votre bouche sera plus douce et apaisée que jamais tout au long de la journée. Chaque baume a en plus son parfum envoûtant allant de la cire d'abeille, à la fraise en passant par la gousse de vanille ou un mélange noix de coco/poire. Vous pouvez ainsi choisir en fonction de votre humeur parmi ces quatre baumes différents. Garantis sans paraben, phtalates, pétrolatum et SLS, vous avez trouvé l'astuce parfaite pour faire succomber votre futur partenaire !