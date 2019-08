Prince Harry : Cette surprenante coquetterie qu'il partage avec Meghan

"Des pédicures et massages ? Il a changé !", a commenté un ancien camarade de l'armée. "Du temps où il était mobilisé, il aurait ri de quelqu'un lui offrant une pédicure, a ajouté une autre connaissance. Maintenant, il prêche la bonne parole pour sauver le monde, ne fume plus ni ne bois." Même si le palais de Buckingham n'a fait aucune confirmation à ce sujet, c'est pieds nus que le duc de Sussex aurait donné un discours lors du récent Google Camp.

Mais ce rendez-vous annuel très privé, réunissant millionnaires, entrepreneurs à succès et célébrités telles que Katy Perry et Leonardo DiCaprio a été au coeur de nombreuses critiques. Si tous se sont retrouvés pour parler réchauffement climatique et écologie, certains ont pointé du doigt le fait que la plupart des invités se sont rendus en Sicile en yachts, jets privés, hélicoptères et voitures de luxe, y compris le prince Harry.