Prince Philip : Nouvel hommage personnel d'Elizabeth II à son époux, "sa force"

Le 10 avril 2021, la reine Elizabeth II a adressé un nouvel hommage à son époux le prince Philip, décédé vendredi à l'âge de 99 ans. "Il a, tout simplement, été ma force et mon soutien durant toutes ces années et nous, moi, sa famille entière, notre pays et de nombreux autres, lui devons une dette plus grande qu'il ne l'admettrait jamais, ou dont nous n'aurons jamais conscience", peut-on lire sur les réseaux sociaux de la famille royale, en légende d'un portrait de la reine avec le duc d'Edimbourg. Des mots extraits d'un discours qu'elle avait prononcé en 1997 à l'occasion de leurs noces d'or, qui reflètent tout l'amour et toute l'admiration que la reine avait pour son époux.

"Lors du couronnement de la reine en 1953, le duc d'Édimbourg a juré d'être le 'lieutenant de Sa Majesté, de sa vie et de son corps'. Le duc a été un consort dévoué (compagnon de la Souveraine) pendant près de 70 ans, de l'accession de Sa Majesté en 1952 jusqu'à sa mort", est-il également inscrit dans cette publication hommage au prince Philip.

Lors de la cérémonie célébrant le 50e anniversaire de leur mariage en 1997, le prince Philip avait également adressé quelques mots tendres à son épouse, en révélant ce qui selon lui, était le ciment de leur amour. "La principale leçon que nous avons tirée est que la tolérance est l'ingrédient essentiel de tout mariage heureux. Cela peut sembler ne pas être si important quand les choses vont bien, mais c'est crucial en cas de difficultés. Et vous pouvez me croire que la reine possède la qualité de tolérance en abondance", avait-il déclaré.