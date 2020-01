Prince William : Il revient sur sa demande en mariage à Kate Middleton

Le prince Harry et Meghan Markle ne sont pas les seuls à avoir un lien fort avec l'Afrique. Le 20 janvier 2020, le prince William et Kate Middleton ont joué les hôtes de marque lors de la réception organisée pour le sommet Grande-Bretagne-Afrique pour l'investissement au palais de Buckingham. L'occasion pour le duc de Cambridge de rappeler qu'il avait demandé la main de son épouse lors d'un voyage au Kenya.

"Le continent africain tient une place très spéciale dans mon coeur. C'est l'endroit où mon père nous a emmenés mon frère et moi peu de temps après la mort de notre mère. Et en décidant du meilleur endroit pour demander sa main à Catherine, je ne pouvais penser à un lieu plus approprié que le Kenya pour me mettre à genou", a ainsi affirmé le Britannique de 37 ans lors de son discours lundi soir. Pour rappel, le prince William a demandé Kate Middleton en mariage en octobre 2010, dans une cabine en bois au pied du mont Kenya.