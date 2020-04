Prince William : Pro de l'appel visio dans son nouveau rôle face au coronavirus

Le prince William se serait bien vu reprendre les commandes d'un hélicoptère de secours, comme du temps où il volait pour les ambulances aériennes d'East Anglia, afin de se rendre utile en ces temps de pandémie de coronavirus. A défaut, il vient d'endosser un nouveau rôle auprès de ceux qui sont en première ligne en acceptant le patronage du National Emergencies Trust, créé en novembre 2019 et qui a lancé en réponse à la crise sanitaire une grande campagne de levée de fonds destinés aux associations engagées au niveau local auprès des communautés - depuis l'appel aux dons initié en mars, plus de 14 millions d'euros ont ainsi été reversés.

Le duc de Cambridge, 37 ans, a étrenné ce nouveau rôle de parrain en diffusant lors du dimanche de Pâques, le 12 avril 2020, deux vidéos de ses appels visio à des représentants d'association - sans son épouse Kate Middleton cette fois, avec qui il s'était prêté quelques jours plus tôt à une amusante vidéo en confinement, à l'occasion de la visite virtuelle d'une école primaire.

"Je crois que la Grande-Bretagne n'est jamais aussi forte, bizarrement, que face à une crise, déclare-t-il lors de sa conversation avec Jacky Crawford, qui dirige une banque alimentaire et s'est émue de l'augmentation dramatique des demandes. On est tous solidaires et ce sentiment de former une communauté revient plus vite que n'importe quoi d'autre." Le fils du prince Charles - lequel fait partie des personnalités qui ont été contaminées par le coronavirus - s'est également entretenu avec Nathalie Webster de Dal Dy Dir, une ferme associative au Pays de Galles, où William et Kate ont passé de belles années en couple, qui emploie des personnes handicapées et distribue des denrées aux populations dans le besoin dans la région. "Les Gallois sont toujours vraiment bons pour se rassembler et prendre soin les uns des autres. On le voit systématiquement avec les matchs de rugby, il y a toujours cette ferveur nationale galloise, j'adore", a-t-il commenté en complimentant Nathalie pour le travail essentiel de ses équipes, dont l'activité malgré la crise est un signe rassurant pour la population locale.

Le prince William, lui, est confiné avec femme et enfants dans le Norfolk, dans la maison de campagne cossue, Anmer Hall, que la reine Elizabeth II a mise à la disposition de sa famille suite à son mariage avec la duchesse Catherine en 2011. C'est toutefois une photographie du palais de Kensington, leur résidence officielle à Londres, que le staff des Cambridge a partagée sur les réseaux sociaux pour célébrer Pâques, montrant de belles jonquilles de saison.