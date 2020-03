Prince William : Prêt à reprendre du service face au coronavirus

Si son frère le prince Harry, maintenant installé à Los Angeles avec Meghan Markle, cherche encore comment il pourrait aider la communauté face à la crise sanitaire provoquée par le Covid-19, à en croire l'ultime publication sociale des Sussex avant leur retrait de la vie royale ce 31 mars 2020, le prince William semble pour sa part avoir déjà une idée très concrète en tête : il se verrait bien reprendre son ancien métier de pilote d'ambulance aérienne.

Alors que son père le prince Charles, victime du coronavirus, vient de finir sa période de quarantaine et se porte bien, le duc de Cambridge aimerait aider sur le terrain : c'est en tout cas l'aveu qu'il a discrètement fait il y a quelques jours, le 19 mars 2020, lors de sa visite avec son épouse la duchesse Catherine de Cambridge dans un centre d'appels téléphoniques d'urgence. Une confidence que vient seulement d'ébruiter le tabloïd The Sun : "William envisage sérieusement de redevenir pilote d'ambulance aérienne pour aider face à la pandémie, a révélé un informateur du quotidien. Il sait que tout le pays fait ce qu'il peut et veut aider. Mais c'est compliqué étant donné qu'à la base il a dû arrêter de voler pour devenir un membre senior de la famille royale à temps plein. Ce rôle-là est d'autant plus important à présent que le prince Charles est tombé malade, que le prince Harry s'en est allé avec Meghan et que le prince Andrew a été écarté de la vie publique. Mais William a vraiment envie de faire tout ce qu'il peut pour apporter son aide."

Pendant près de deux ans, de juillet 2015 à juillet 2017, le duc de Cambridge, formé au pilotage d'hélicoptère de secours dans l'Armée de l'Air, a en effet été aux commandes d'un appareil de l'East Anglian Air Ambulance (EAAA), un service de transport médical aérien pour lequel il a réalisé des dizaines d'interventions, contribuant à sauver des vies. Passionné et heureux d'avoir renoué avec l'action après avoir quitté l'armée en 2013, il avait dû renoncer à poursuivre cette mission pour s'investir à temps plein dans sa carrière royale, alors que la reine Elizabeth II, qui venait de fêter ses 90 ans, commençait à transmettre certains de ses patronages royaux aux cadres de la monarchie, à commencer par Charles et William, respectivement deuxième et troisième dans l'ordre de succession au trône.

Malgré tout, William, 37 ans, est resté très attaché aux ambulances aériennes : après avoir assumé en 2019 le patronage d'une campagne pour le 30e anniversaire de l'association London Air Ambulance Charity, qui fournit le même service dans la région de Londres, il en est devenu en ce mois de mars 2020 le parrain.

Le duc et la duchesse de Cambridge sont actuellement confinés avec leurs enfants le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis dans leur maison de campagne dans le Norfolk, Anmer Hall, à Sandringham.