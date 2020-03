Kate Middleton et William : En pleine épidémie, ils visitent un centre d'urgence

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, visite à la salle de contrôle du London Ambulance Service 111 à Croydon pour rencontrer le personnel ambulancier et les 111 gestionnaires d'appels qui ont pris les appels NHS 111 du public, et les remercier pour le travail vital qu'ils font. Epidémie de Coronavirus (Covid-19) - Londres, le 19 mars 2020. ©Kensington Palace of the Duke and Duchess of Cambridge via Bestimage