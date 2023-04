Priscilla Betti victime d'un "acte de violence" : un trauma et des séquelles à vie, ses tristes confidences

Ce lundi 17 avril 2023 dans Ça commence aujourd'hui, Faustine Bollaert s'est intéressée aux personnalités qui sont devenues des stars très jeunes, voire trop jeunes. Pour parler de ce phénomène qui a pu entraîner des dépressions pour certains, l'animatrice s'est entourée de Lenni-Kim, Séverine Ferrer, Anne Meson et Priscilla Betti. Cette dernière justement, a rencontré le succès très tôt, lorsqu'elle n'était âgée que de 11 ans.

Son single Quand je serais jeune l'a véritablement propulsée sur le devant de la scène à cette époque et lui a permis de sillonner la France pour enchaîner les concerts. À 13 ans, elle remplissait même son premier Olympia. Mais en parallèle, Priscilla Betti tentait de mener au mieux une vie normale. Et cela passait par l'école. "Oui j'étais scolarisée, donc j'avais un rythme très effréné. C'est-à-dire que je montais trois fois par semaine à Paris et je redescendais (à Nice où elle vivait, ndlr) pour mes cours", a-t-elle raconté à Faustine Bollaert. Et si elle était adulée par des millions de personnes, ses camarades, eux, ne voyaient pas d'un très bon oeil sa popularité. "C'était très bizarre pour eux parce qu'ils me voyaient sur une émission et le lendemain j'étais en cours", a-t-elle rapporté, avouant qu'on lui avait "fait payer".

Des douleurs qui reviennent

Priscilla Betti s'est notamment souvenue d'un épisode marquant. "J'ai pris un cartable sur la tête. Un cartable bien chargé avec des gros livres", a-t-elle confié. Faustine Bollaert a alors estimé qu'elle avait été victime, ni plus ni moins, d'un "acte de violence". "Les enfants ne sont pas très gentils entre eux", a rebondi la chanteuse qui a précisé en souffrir physiquement encore aujourd'hui. "Ça m'a fait mal et j'en ai gardé des séquelles aux cervicales. J'ai eu un trauma et tout ça. Un sac à l'arrière forcément, le coup du lapin... Aujourd'hui, quand je suis amenée à danser, c'est des douleurs qui reviennent à cause de ça", a-t-elle fait savoir.

Priscilla Betti continue néanmoins de poursuivre une carrière artistique. Désormais âgée de 33 ans, elle est l'une des stars de la tournée Les comédies musicales, le concert.