Diaporama : Priscilla Betti victime d'un "acte de violence" : un trauma et des séquelles à vie, ses tristes confidences

8 / 12

Exclusif - Priscilla Betti - Timéo est un spectacle musical écrit par Jean-Jacques Thibaud, composé par Julien Vallespi et mis en scène par Alex Goude au Casino de Paris , le 29 septembre 2016. © Pierre Perusseau/Bestimage (No Web No Blog pour la Belgique et la Suisse) © BestImage, Pierre Perusseau / Bestimage