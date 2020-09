Prison Break : Une star de la série confirme la saison 6 inédite !

Nous sommes déjà très fier du travail effectué

Depuis trois ans, plus personne n'espère la création d'épisodes inédits. Et pour cause, le CEO de Fox Entertainment, Charlie Collier, avait clairement expliqué qu'il ne prévoyait pas du tout de retravailler sur la série en août 2019. "Il n'y a actuellement aucun plan pour redonner vie Prison Break ni aucune autre franchise, précisait-il. Mais quand les créateurs viendront avec une histoire, quand ils penseront que c'est le bon moment de la raconter, nous serons prêts à les entendre parce que nous sommes déjà très fier du travail effectué, et nous sommes très fier que tout ça fasse partie de nos écuries." Il faut croire qu'en 2020, le timing était le bon...