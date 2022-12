Promo immanquable de 31 % pour ce lisseur Saint Algue

Achetez ce lisseur Demeliss Titanium Saint Algue pour 44,90 € sur Amazon

Vous lisser les cheveux avec de l'eau et non avec de la chaleur, ça vous paraît totalement impossible ? L'eau, c'est plutôt l'élément d'horreur qui ruine en quelques secondes un travail de dizaines de minutes pour obtenir des cheveux lisses et brillants. Et pourtant, le karma se retourne aujourd'hui contre elle puisqu'elle va maintenant vous offrir une allure d'enfer. Comment ? Grâce au lisseur Demeliss Titanium de Saint Algue. Sa technologie innovante va changer de la meilleure des manières votre routine beauté. Avec elle, dites adieu aux cheveux abîmés.

C'est en effet la vapeur d'eau qui va venir rendre raides vos longueurs. Les 6 puissantes sorties vont agir efficacement tout en protégeant vos cheveux. Vos mèches, même les plus grosses et ondulées, seront détendues. Un effet renforcé par le revêtement en titane. Son réservoir vapeur XXL de 40 mL, le plus important du marché, assure jusqu'à 25 minutes de diffusion en continu. Ce lisseur s'adapte en plus à tous les types de cheveux. Et ce grâce à sa température ajustable jusqu'à 230 °C. Qu'attendez-vous pour éblouir vos invités à Noël et au Nouvel An ?