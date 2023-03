Promo incroyable sur ces couvre-chefs Nike

Achetez ce bonnet Utility Jordan pour 27,97 € sur Nike

S'il y a bien un style qui a envahi la mode ces dernières années, c'est le streetwear. Son cool signature permet d'être en vogue sans trop en faire. Preuve de son côté pointu, les personnalités les mieux habillées de la planète, à l'image d'Hailey Bieber, de son mari Justin Bieber, ou encore de Bella Hadid y ont toutes succombé. C'est même devenu leur allure de prédilection lorsqu'ils sortent. Et l'accessoire phare de cette allure, c'est sans conteste le bonnet.

Lorsqu'il s'imagine tout en hauteur et avec un revers comme cette version Utility Jordan de Nike, il rappelle le style hip-hop des années 2000. Quand on sait à quel point cette décennie mode fait un come-back remarqué, on se doute que le bonnet a encore de beaux jours devant lui. Pour l'associer à n'importe quelle pièce, on opte pour un noir intemporel. Le petit signe Jordan en doré vient rehausser subtilement la teinte de la pièce. Et pour combattre le froid hivernal, rien de mieux acrylique doux qui maintient votre tête bien au chaud. Si vous souhaitez calquer l'allure streetwear jusqu'au bout, associez-le à un pantalon cargo, un sweat à capuches et les indétrônables baskets Nike.

2. Ce bob délavé Jordan Jumpman rose est à moins de 28 €

Si certains chapeaux restent des intemporels que l'on prend plaisir à ressortir chaque saison, certains modèles deviennent en revanche LE must-have du moment en quelques semaines à peine. Et le couvre-chef qui a connu le buzz le plus incroyable de ces dernières saisons, c'est clairement le bob. Très populaire auprès des rappeurs dans les années 90, il a fait son grand retour sur le devant de la scène mode. Ceux pour qui la mode est un vrai terrain de jeu n'hésitent pas à le porter été comme hiver, et avec n'importe quelles pièces. Adoptez à votre tour cet accessoire versatile avec ce bob délavé Jordan Jumpman rose. Sa promo sur Nike devrait finir de vous convaincre. Il est ainsi affiché à 27,97 € au lieu de 34,99 €. Soit une réduction maxi de 20 %. Un bob Nike pour moins de 28 €, c'est une aubaine.

