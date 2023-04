Promo : le blender Philips est à prix cassé chez Cdiscount, profitez-en vite !

5 fruits et légumes par jour

Tandis que les températures commencent à remonter difficilement, nous ne pouvons pas encore profiter de la vitamine D que le soleil a à nous offrir naturellement. En revanche, il existe un tas d'autres moyens de profiter de certaines vitamines, utiles pour avoir de l'énergie et garder la forme tout au long de la journée !

Comme vous le savez, en France, le programme national nutrition et santé préconise de manger 5 fruits et légumes par jour afin de pouvoir apporter tous les micronutriments dont notre organisme à besoin pour fonctionner correctement. Cela peut, néanmoins, s'avérer difficile à respecter !

Les fruits et légumes sont connus pour être riches en nutriments et pour contenir de nombreuses fibres. Une bonne régularité intestinale peut donc passer par le fait de consommer ces aliments régulièrement ! Ils permettent également de prévenir certaines maladies cardiovasculaires, l'hypertension et certains types de cancers.

Certains appareils peuvent vous aider efficacement à consommer ce type d'aliments ! Par exemple, investir dans un blender vous permettra de mixer tous les d'aliments à votre place et ainsi obtenir des textures lisses et homogènes sans avoir fourni d'effort. Cet appareil, doté d'une grande puissance, vous accompagnera quotidiennement dans une multitude de préparations.

