Promo XXL sur ces jeux ustensiles de dinette

Achetez cette dînette réchaud 100 % chef d'Ecoiffier à 10,60 € sur Amazon

Aujourd'hui au menu, c'est poulet rôti avec oeufs au plat et brocolis. Et c'est votre enfant qui prépare des victuailles grâce à cette dînette réchaud 100 % chef d'Ecoiffier. Il a tout ce qu'il lui faut pour faire cuire fictivement ses plats. Il n'a qu'à activer les deux foyers du réchaud à l'aide des boutons réglables et à sélectionner les bons ustensiles. Le poulet va chauffer dans le grand plat tandis que la poêle est idéale pour les oeufs et le cuit-vapeur pour les brocolis. Pour ses prochaines recettes, votre petit possède également des casseroles, un faitout et un plat à gratin. Qu'il doive attraper le poulet, goûter les plats ou retourner les aliments, votre chef dispose aussi de tous les ustensiles nécessaires. Votre enfant a visiblement trouvé sa vocation !

4. Le set de cuisine Airlab

Au-delà d'une cuisinière et de vaisselle, il faut toute une panoplie d'ustensiles pour être un grand chef. Ils sont en effet nécessaires pour préparer n'importe quel plat. Ce sont eux qui vont permettre à votre petit d'exprimer toute sa créativité. Mais posséder tous ces éléments sans aliments, ce n'est pas très malin non plus. Pour réunir ces deux besoins en un seul et même pack, nous vous proposons ce set de cuisine Airlab. Il est en plus à petit prix sur Amazon. Il ne vous coûtera en effet que 29,99 €, alors foncez.

Des ustensiles et des aliments pour s'amuser encore plus