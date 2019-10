PSG-OM : Mauro Icardi et sa femme fêtent aussi un événement spécial

Après dix journées de championnat (la Ligue 1 Conforama), le PSG s'impose déjà en dominateur. Le club de Nasser El Khelaïfi s'apprête à vivre son premier grand choc de la saison avec le traditionnel PSG-OM qui fait généralement des étincelles. Une grande première pour l'une des nouvelles recrues du PSG : Mauro Icardi.

Prêté au club parisien par l'Inter Milan, l'attaquant argentin de 26 ans aime ce type de match avec forte pression. "L'enjeu, l'ambiance, tout me donne envie de jouer...", a-t-il confié le 17 octobre 2019 au Figaro. Lors de cette même interview, le spécialiste de l'attaque a confié que le 27 octobre représentait un enjeu sportif, mais aussi qu'il s'agissait d'une date très importante d'un point de vue personnel. C'est la date d'anniversaire de sa fille Isabella, qui fêtera ses 3 ans le jour de PSG-OM. Le footballeur et sa femme Wanda Nara, qui est aussi son agent, n'ont remarqué la coïncidence que tardivement. "On s'en est aperçu avec ma femme en réservant les billets d'avion pour leur venue. Ce n'est pas grave, on jouera ce match et on fera la fête le lendemain", a-t-il commenté au Figaro.

Parce que son époux n'est qu'un prêt, pour le moment, Wanda Nara n'a pas jugé nécessaire d'emménager à Paris. L'Argentine de 32 ans vit toujours en Italie avec leurs deux filles, Isabella et sa grande soeur Francesca, 4 ans. Les allers-retours entre les deux pays s'enchaînent depuis le début de la saison. Un quotidien dans les airs qui pourrait rapidement trouver son épilogue puisque le PSG aurait décidé de lever l'option d'achat liée au prêt de Mauro Icardi afin de le garder. Pour rappel, Mauro Icardi et Wanda Nara avaient fait scandale en 2013, lorsque madame avait quitté son mari, Maxi Lopes, l'un des coéquipiers de Mauro Icardi. Ensemble ils avaient eu trois enfants : Valentino, Constantino et Benedicto. S'était ensuivie une longue guerre entre les deux coéquipiers.

Bien que séparé de ses filles, l'attaquant argentin est très proche d'elles. Le sportif s'affiche régulièrement avec ses princesses sur Instagram, notamment lorsqu'elles viennent le soutenir au parc des Princes.