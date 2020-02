Quaden (9 ans) harcelé parce qu'il est nain : Il recueille déjà 500 000 dollars

"Donne moi un couteau que je puisse me poignarder le coeur, je veux mourir, tout de suite !" Victime de harcèlement scolaire, Quaden Bayles revient de l'école en larmes et souhaite mettre fin à ses jours. Atteint de nanisme, le garçon de neuf ans subit chaque jour des insultes de la part de ses "camarades" d'école. Bouleversée par la tristesse et le désespoir de son fils, sa maman Yarraka filme son garçonnet en pleurs et publie la vidéo sur les réseaux sociaux. En quelques jours, la vidéo fait le tour du monde. Choqués par la cruauté des enfants à l'égard du petit garçon australien, stars et inconnus se sont mobilisés pour redonner le sourire à Quaden.

Quaden, tu es plus fort que tu ne le penses

"Quaden, tu es plus fort que tu ne le penses mon pote, et quoi qu'il arrive, je suis ton ami" déclare Hugh Jackman. Mark Hamill (Luke Skywalker dans la saga Star Wars) dénonce quant à lui "la cruauté" des enfants envers Quaden tout comme Jeffrey Dean Morgan (acteur de la série The Walking Dead). Révoltés du sort réservé au fils de Yarraka, la ligue australienne de Rugby l'a invité à voir un match le 22 février 2020 au Cbus Super Stadium de Gold Coast, en Australie. Le petit garçon a même marché sur le terrain avec l'équipe avant le match de la LNR entre les All-Stars autochtones et les All-Stars Maori Kiwis de Nouvelle-Zélande.