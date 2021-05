Que devient Bai Ling, alias Qiu dans Taxi 3 ?

En 2003 sort au cinéma le film Taxi 3, réalisé par Gérard Krawczyk sur un scénario de Luc Besson. Succès populaire avec 6,5 millions de spectateurs. On y retrouve évidemment Samy Naceri, Frédéric Diefenthal ou Marion Cotillard. Mais on découvre également la comédienne Bai Ling. Que devient-elle ?

Dans Taxi 3, l'actrice chinoise naturalisée américaine Bai Ling joue le rôle de Qiu, une femme envoûtante et machiavélique. Un rôle qu'elle a joué en français alors même qu'elle ne parlait pas un mot de notre langue, si bien qu'elle a réussi à jouer grâce à la phonétique. Auparavant, celle qui avait commencé sa carrière en Chine s'était fait connaître à Hollywood en 1994 grâce à son rôle dans The Crow mais plus particulièrement quand elle a donné la réplique à Richard Gere dans Red Corner en 1997. On avait aussi pu la voir dans Wild Wild West.

Petit et grand écran, l'actrice s'active

Après la sortie de Taxi 3, Bai Ling n'a pas chômé. La comédienne, désormais âgée de 54 ans, avait notamment joué en 2004 dans le film d'horreur Dumplings pour lequel elle obtiendra quatre nominations en tant que meilleure actrice de second rôle dans divers festivals. Quelques mois plus tard, elle était attendue dans un petit rôle pour le blockbuster Star Wars, épisode III : La Revanche des Sith mais ses scènes ont finalement été coupées au montage ! Qu'à cela ne tienne, elle multiplie tout de même les projets au cinéma de Man About Town avec Ben Affleck à The Gene Generation avec Faye Dunaway en passant par Love Ranch avec Helen Mirren ou plus récemment The Legion avec Mickey Rourke.

Bai Ling a aussi tenu de petits rôles dans diverses séries populaires du petit écran comme Entourage, Lost ou Hawaii Five-0. Comme de nombreux artistes outre-Atlantique, elle a aussi diversifié ses activités dans le show business, mettant du beurre dans les épinards en prêtant sa voix à ses jeux vidéos (Scarface: The World Is Yours). A cela s'ajoute aussi une tentative dans la musique, son dernier single intitulé Tuesday Night, est sorti en 2012 et signait visiblement la fin de cette carrière de chanteuse.

Des projets en pagaille

Si sa carrière n'a jamais connu de temps mort, force est de constater que ses projets sont nettement plus confidentiels ces dernières années. Bai Ling est toutefois dans plusieurs films entre 2021 et 2022 : Venus as a Boy avec notamment Olivia Culpo et Gilles Marini, Book of Nightmares avec Michael Madsen ou encore Darkness Awaits, Dark Karma, The Magnificent Raiders of Dimension War One...

Mais, surtout, Bai Ling va s'occuper d'un gros projet qui lui tient à coeur : My Quarantine Romance with Toilet Paper. Une comédie qu'elle écrit, réalise et dont elle tient le premier rôle racontant la vie romantique d'une femme en quarantaine en manque de papier toilette et qui va multiplier les rencontres. Nul doute qu'il a été inspiré par la pandémie de coronavirus.

Adepte des gros titres

Personnalité atypique, Bai Ling a plusieurs fois eu l'occasion de faire les gros titres. Il faut dire qu'elle a déclaré venir de la Lune, là où sa grand-mère vivrait... L'actrice, ouvertement bisexuelle, avait aussi accepté d'être filmée dans sa lutte contre l'alcool. Bai Ling avait également été prise la main dans le sac, en 2008, pour vol à l'étalage à Los Angeles. Elle s'en était sortie avec une amende.