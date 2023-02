Quels sont les signes astrologiques accros aux réseaux sociaux ? Un top 3 qui ne lâche pas son téléphone !

Les signes astrologiques passionnent. Sur les réseaux sociaux, de nombreux d'influenceurs se lancent dans le domaine, donnant les traits de caractères liés à chacun des signes du zodiaque. L'occasion d'en découvrir un peu plus sur une personne, sans avoir à trop fouiner. Et si chacun de nous est bien sûr bien plus défini par son parcours de vie, prenant ainsi en compte l'éducation, les rencontres mais aussi les obstacles, que par son signe astrologique, ce dernier permet néanmoins de s'amuser en surface. L'occasion de découvrir que certains sont considérés comme les plus intelligents, d'autres rancuniers ou encore certains sont accusés d'être menteurs. Mais alors quels sont les signes totalement accros aux réseaux sociaux ? Ceux qui ne lâchent pas leur téléphone de la journée.

En tête de liste : le Verseau (21 janvier-19 février). Le signe d'Air est l'un de ceux qui a le plus besoin de communiquer pour se sentir exister. Alors rien d'étonnant lorsqu'on découvre qu'il est celui qui est le plus inséparable de son téléphone. Les réseaux sociaux bien sûr mais aussi les mails, les SMS, les appels, les photos. Peu de chance que vous réussissiez à le faire décrocher. Sur son téléphone, on peut ainsi même trouver des jeux ou encore des libres. Une vraie addiction ! Shakira, Jennifer Aniston, Marilou Berry, Nabilla ou encore Vianney. Et c'est vrai que ces stars sont plutôt présentes sur les réseaux sociaux.

On peut trouver ce signe sur toutes les plateformes

Vient ensuite le Poissons (19 février-20 mars). Le signe d'Eau est connu pour sa créativité. Et il voit en cet objet les multiples possibilités de l'exprimer. Ainsi, avec les réseaux sociaux, il peut partager ses passions pour l'art, découvrir de nouvelles lubies, ou encore même créer grâce à des applications. Si à l'inverse du Verseau, il sait décrocher, il est quand même très proche de cet appareil au quotidien. Chez les Poissons célèbres,Justin Bieber, Pierre Niney, Rihanna, Stromae, Leïla Bekhti ou encore Eva Mendes et Camilla Cabello. Le signe de la Balance (23 septembre-22 octobre) est aussi de la team des accros au téléphone. Ce dernier peut passer le plus clair de son temps sur les réseaux sociaux. On retrouve d'ailleurs souvent les natifs sur toutes les plateformes. Parmi les natifs célèbres de ce signe, on retrouve Alessandra Sublet, M. Pokora, Kim Kardashian, Elsa Zylberstein, Yann Barthès, Monica Bellucci, Marion Cotillard ou encore Laure Manaudou.