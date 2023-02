Quels sont les signes astrologiques les plus maniaques ? Voilà les 3 rois du rangement !

Chacun de nous est défini par son parcours de vie, prenant ainsi en compte l'éducation, les rencontres mais aussi les obstacles. Ainsi, chaque personne a un caractère unique mais les signes astrologiques peuvent néanmoins donner quelques traits communs aux personnes natives d'un même signe. Et chaque signe astrologique est précédé d'une belle réputation. Ainsi, certains de nos amis du zodiaque sont considérés comme les plus intelligents, d'autres les plus rancuniers ou encore certains sont taxés d'être menteurs. La semaine dernière, on a également pu découvrir lesquels étaient les plus bordéliques. Mais à l'inverse, quels signes astrologiques sont les plus maniaques ?

Le signe le plus maniaque est de loin celui de la Vierge (23 août-22 septembre). Les natifs du signe sont réputés pour être les plus organisés, et faire toujours preuve d'une grande analyse. Ainsi, comme pour ses idées et sa vie, la Vierge aime ranger ses objets. Son intérieur est ainsi à l'image de son esprit logique. Minutieuse et perfectionniste, le natif du signe de Terre ne supporte pas quelque chose qui n'est pas en ordre. Il pourrait même en faire une réelle obsession. Ainsi, le rangement et le ménage sont aussi importants l'un que l'autre pour notre ami Vierge. Qui n'a pas peur d'y passer le temps nécessaire, même si celui-là est long. Et avec son sens critique, si votre ami natif du signe n'apprécie pas l'hygiène de votre intérieur, il n'hésitera pas à vous le faire savoir. Veillez à tout ranger, avant de le recevoir.. Indira Ampiot, Adriana Karembeu, Laurent Delahousse, Loana, le prince Harry encore Beyoncé sont tous des natifs de ce signe.

Comme la Vierge, ces deux signes ont le souci du détail

Si le signe de la Vierge, gouverné par Mercure, ne peut s'empêcher de ranger et chercher un intérieur qui ressemble à celui des pages du magazine Art & Décoration, il n'est pas le seul maniaque. Derrière lui, suivent le Capricorne (22 décembre-20 janvier) et le Taureau (21 avril-20 mai). Le natif du Capricorne est accro à l'organisation. Son perfectionnisme et sa rigueur se ressentent donc tout naturellement sur son intérieur. Chez les stars, Valérie Damidot, Kate Middleton, Kate Moss, Bradley Cooper, Carla Bruni, Timothée Chalamet, Vanessa Paradis, Liam Hemsworth, ou encore Jeff Bezos et Omar Sy sont Capricorne. Enfin, le Taureau, même si un peu flemmard, est bien trop soucieux du détail pour laisser sa maison désordonnée. D'autant plus s'il reçoit des amis à dîner. Laetitia Casta, Adele, Patrick Bruel, Nicolas Bedos et David Beckham, tous natifs du signe ont-ils cette réputation auprès de leurs proches ?